ترامب يتحدث عن إمكانية "لا محدودة" لاتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على الإمكانية الهائلة لابرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت تواجه مفاوضات بريكست أزمة في لندن. وكتب ترامب على تويتر "حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة. الإمكانية لا محدودة".

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