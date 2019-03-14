المرصد السوري: مقتل 13 على الأقل في قصف على إدلب

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 13 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف على مدينة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، بطائرات الجيش السوري مدعومة بطائرات روسية.

وتُظهر تسجيلات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وأمس الأربعاء، أشخاصا يرتدون الزي المموه الخاص بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ينتشلون رجلا من بين أنقاض مبنى وينقلون جرحى.

ويظهر أحد التسجيلات رجلا مصابا يقول إن غارات جوية ضربت سجنا بالمدينة وقتلت حراسا ومعتقلين. وقال سكان إن عشرات السجناء فروا.