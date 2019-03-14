ألمانيا.. إصابة 4 أشخاص نتيجة مادة مجهولة في مظروف خطاب

جدة - عمرو شويل تسبب شيء مجهول داخل مظروف خطاب في إصابة أربعة أشخاص بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء، اليوم الخميس، إن ستة أشخاص في الأبرشية الأسقفية لامسوا صباح اليوم “مادة بنية صلبة”، موضحا أن أربعة منهم ظهرت لديهم أعراض وتم نقلهم إلى مستشفى كإجراء وقائي.

وبعد فحص أولي للمظروف على يد خبراء، استطاعوا وقف التحذير، وأوضحوا أن ما بالمظروف ليس مادة كيميائية سامة، بحسب المتحدث.

ولم يتم معرفة مصدر الخطاب حتى الآن.