شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: شركتنا من أكبر دافعى الضرائب فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد إن "المصرية للاتصالات" هى إحدى أكبر شركات دافعى الضرائب فى البلاد مما يساهم فى الموازنة العامة للدولة.

وأشار حامد إلى أن الشركة باتساعها ووجودها فى كل المحافظات ستضيف إلى خدامتها الحالية ما وصفه بخدمات المحتوى قريبا جدا للعملاء، إضافة إلى التوسع فى شبكات الألياف الضوئية ونقاط التوزيع الذكية وشبكات الفاببر المنزلية وذلك لنقل مصر إلى "التحول الرقمى".

وفى إطار التوجه المصري لأفريقيا، لفت حامد إلى أنهم يعملون على تنفيذ خطط الدولة للتوسع فى القارة السمراء ودعم السوق الأفريقية تزامنا مع رئاسة مصر اللاتحاد الأفريقي، موضحا أن تلك المشروعات تبدأ من دول حوض النيل وصولا إلى جنوب إفريقيا والتى ستتمثل فى الاتصال الشبكى والكوابل، وأضاف أن هذا الأمر "يصب فى مبادرة وطن رقمى، حيث إن دورنا تكنولوجي متمثل فى تحويل مصر لوطن وممر رقمى".

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وأضاف حامد "المصرية للاتصالات هى ذراع الدولة فى تتفيذ المبادرات المختلفة فى استراتيجيتها واتساقها مع أهداف الدولة ومبادراتها".