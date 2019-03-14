شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من مسودة قانون التجارة الإليكترونية قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إن الوزارة ستنتهى قريبا من مسودة مشروع قانون التجارة الإليكترونية والذى يشجع صغار الصناع لترويج وتسويق منتجاتهم.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير للوفد البرلمانى من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى لشرح سياق التطوير التشريعي فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة حماية المواطن المصري وغير المصري على نحو محكم وفاعل بخاصة فى ظل تطلع مصر أن تتحول لتجمع لمراكز البيانات العالمية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المرموقة فى هذا المجال.

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وفى سياق آخر، قال الوزير إن وزارته تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بها من تعامل إليكترونى دون ورقي بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة فى هذا الإطار.