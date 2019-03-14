شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقى وزير خارجية سلوفينيا وسفيرى الأردن وكوبا بمقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، "ميرو سيرار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، اليوم الخميس بمقر البرلمان، لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين البلدين، بمشاركة عدد من النواب، من بينهم كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وكان سامح شكري وزير الخارجية،استقبل وزير خارجية سلوفينيا أمس الأربعاء، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري رحب في بداية المباحثات بوزير خارجية سلوفينيا خلال زيارته الأولى إلى مصر، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب عن تطلعه لأن تسفر تلك الزيارة عن تحقيق انطلاقة هامة في مسيرة العلاقات بين مصر وسلوفينيا، خاصة على ضوء ما شهدته الزيارة من مباحثات سياسية مثمرة، وانعقاد للدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة، والتي تم الاتفاق على عقدها خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء سلوفينيا على هامش أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقي في النمسا في شهر ديسمبر الماضى.

كما التقى عبد العال، اليوم الخميس، كل من على العابد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وتانيا آجيار فرنانديس - سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة.