شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف عن اعتبار كابلات "الفايبر" ضمن اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عن أن اشتراطات البناء ستتضمن خلال الشهرين القادمين، توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر".

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير بالقرية الذكية، اليوم الخميس، وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للاستماع إلى عرض تقديمي من شركة القرية الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القرية الذكية (pavilion).

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن يطبق من ضمن اشتراطات كود الإسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية لتكون كنظيرتها من المرافق العامة مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبني جديد".

وأضاف طلعت، أن وزير الإسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة، قائلاً: "سيكون خلال شهرين ملزم للجميع".

وفى سياق متصل، أكد وزير الاتصالات أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقارى بل هى مقامة لنهضة صناعة الإتصالات فى مصر وذلك من خلال معاهد تدريب للارشاد، لافتا إلى عمل مراكز بحوث وتطوير فى الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظرى.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد بدوى كل من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلي مستشاري اللجنة.

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