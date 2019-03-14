السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي والمعتقلات السرية

وكالات

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أن المملكة العربية السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد العيبان، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي"، وذلك في رد حاسم على محاولات بعض الدول مثل تركيا استغلال القضية سياسيا.

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من جانبه، أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون.

وقال إن بعض التوصيات الدولية تتعارض مع أنظمة السعودية.

وفي الملف...