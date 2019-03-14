وكالات
أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أن المملكة العربية السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكد العيبان، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي"، وذلك في رد حاسم على محاولات بعض الدول مثل تركيا استغلال القضية سياسيا.
من جانبه، أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون.
وقال إن بعض التوصيات الدولية تتعارض مع أنظمة السعودية.
وفي الملف...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي والمعتقلات السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.