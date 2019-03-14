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السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي والمعتقلات السرية

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وكالات

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان أن المملكة العربية السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال .

وأكد العيبان، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي"، وذلك في رد حاسم على محاولات بعض الدول مثل تركيا استغلال القضية سياسيا.

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من جانبه، أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون.

وقال إن بعض التوصيات الدولية تتعارض مع أنظمة السعودية.

وفي الملف...

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