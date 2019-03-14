الحريري التقى ببروكسل غراندي ووزيري الخارجية السعودي والكويتي ومسؤولين

أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، استهلها باجتماع عقده مع مفوض سياسة الجوار الاوروبية ومفاوضات التوسع جواهنس هان حضره وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن والوزير السابق غطاس خوري، وتم خلاله عرض للاوضاع العامة في المنطقة وآخر التطورات.

ثم التقى الحريري مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعرض معه أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للمساعدة في التخفيف من تداعيات هذه الازمة على لبنان.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، وكانت جولة افق تناولت مجمل الاوضاع الاقتصادية في لبنان.

بعدها التقى الرئيس الحريري وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف جوانبها.

ثم استقبل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، وجرى البحث في سبل تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية الكويتية، اضافة الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان.