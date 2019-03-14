بطيش التقى السفير البريطاني وعرض معه العلاقات الثنائية

عرض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مع سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا في ظل القرار البريطاني الخروج من الاتحاد الاوروبي . وأكد السفير رامبلينغ على متانة العلاقة مع لبنان، متطرقا الى اهمية تعزيز التعاون التجاري بين لبنان وبريطانيا من خلال دراسة الاتفاقيات الموجودة وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين .

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