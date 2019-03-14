وفد نيابي فرنسي زار مجلس النواب والتقى جابر وأبي رميا

زار وفد نيابي فرنسي مجلس النواب والتقى النائب ياسين جابر ثم لجنة الطاقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية برئاسة النائب سيمون ابي رميا. وفي تصريح له اشار ابي رميا الى أن "هذا الوفد يمثل المجلس النيابي الفرنسي تحت شعار الهيئة النيابية الفرنسية لمتابعة شؤون المسيحيين والاقليات في الشرق والتي انشأت في فرنسا بعد مجازر داعش في المنطقة وكان هناك شعور بالخوف لدى المجلس الفرنسي على الوجود المسيحي". وتناول الحديث العلاقة بين المجلسين اللبناني والفرنسي وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان.

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