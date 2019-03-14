النشرة: توتر أمني بعين الحلوة بعد إصابة شخص بإطلاق نار

علمت النشرة ان المدعو (خ، خ) من عصبة الانصار أقدم على إطلاق النار على (ي ،ع) نجل احد الناشطين الإسلاميين في مخيم عين الحلوة ما ادى الى اصابته اصابة بليغة في البطن. وقد اتى الاستهداف كردة فعل على الاشكال الذي حصل قبل يومين بين (ي ، ع ) والقيادي في العصبة (ط ،ش).

وبحسب المعلومات فان التوتر محصور الى حد كبير في حي الصفصاف حيث اقدم اهل الجريح على اطلاق النار تعبيرا عن غضبهم.