مركز سرطان الأطفال: نقوم بالتصريح عن كيفية صرف المبالغ التي نحصل عليها بكل شفافية

أعلن مركز سرطان الاطفال في لبنان رداً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن لائحة بأرقام مالية من موازنة 2018 حيث تم استعراض عدد كبير من أسماء الجمعيات التي يتم تخصيص مساعدات لها من الدولة وتصنيفها من حيث انتمائها الطائفي أو الحزبي، أنه "يحصل على الدعم المالي من وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية مشكورتين منذ عدة سنوات وقبل ترؤس السيدة نورا جنبلاط لهيئته الإدارية، كما يقوم بالتصريح عن كيفية صرف المبالغ التي يحصل عليها بكل شفافية وبشكلً سنويّ وهو يقدم العلاج الطبي المجاني لجميع الاطفال المسجلين لديه من دون اي تفرقة على إختلاف انتماءاتهم حيث يقوم بتغطية فرق الوزارة والضمان، ويشكر وزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية على دعمهما المستمرّ لمهمته الإنسانية، وهو ليس تابعاً لأي حزبٍ على الاطلاق".

وفي بيان له، أوضح المركز انه "بعد أنتهاء مدة ترؤس السيدة جنبلاط في شهر ايلول الماضي، تمّ انتخاب الدكتور سيزار باسيم رئيساً للمركز منذ تشرين الاول 2018".

وأكد أنه "أمام هذه الوقائع، لا بد من دعوة وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية إلى توخي الدقة وكشف الصورة كاملة أمام الرأي العام كي لا تكون الحقيقة مجتزأة ومشوهة".