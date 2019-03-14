ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدت حريقًا شبّ في مشغلات أجهزة التدفئة في أسفل مبنى سكني في تلال عين سعادة - المتن".
وبيّنت أنّ "توازيًا، أخلت العناصر عددًا من المواطنين من داخل المبنى جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق مشغلات أجهزة التدفئة داخل مبنى سكني بتلال عين سعادة وإخلاء السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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