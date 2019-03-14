إخماد حريق مشغلات أجهزة التدفئة داخل مبنى سكني بتلال عين سعادة وإخلاء السكان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدت حريقًا شبّ في مشغلات أجهزة التدفئة في أسفل مبنى سكني في تلال عين سعادة - المتن".

وبيّنت أنّ "توازيًا، أخلت العناصر عددًا من المواطنين من داخل المبنى جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق".