اشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "أحدهم قال:نائب ويتشكي؟"، مضيفا :"أنت إخترتني حتى مثّلك في الدولة وراقبها وأحْمي مصلحتك ومستقبلك ومالَك وواجباتي ايضا اخبارك ماذا ارى وماذا يفعل "الزعران في الدولة".
ولفت السيد الى انه "في توقيتٍ ما يمكن أن اقول ان زعران الدولة أقوى مني ولكن ليسوا أقوى منّك لأنك أنت الشعب والدولة لك وآخر الدواء الكيْ"، مضيفا:"سوا منقدر".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: واجباتي اخبار الناس عما بفعله "الزعران" في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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