وهاب: تركيا تحتل أراضٍ سورية وتمنع عودة الدولة

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تركيا تحتل أراضٍ سورية وتمنع عودة الدولة، تقيم قواعد غير شرعية في العراق واليوم تضع عينها على إستهداف السيادة السعودية فتطلب الإطلاع على تحقيقات خاشقجي فهل نستطيع أن نعرف علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة مواطنين سعوديين ولماذا هذا العداء لكل شيء عربي".

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