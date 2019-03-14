داود التقى سفير أوكرانيا وعرض معه الاوضاع وتفعيل العلاقات الثقافية

عرض وزير الثقافة محمد داود مع سفير أوكرانيا في لبنان ايهور أوستاش الأوضاع والتطورات العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها لا سيما على الصعيد الثقافي والفني. ولفت السفير الاوكراني الى "دينامية القطاع الثقافي اللبناني والنجاحات التي حققها حول العالم، إضافة الى الزيارات التي قام بها عدد من الادباء اللبنانيين الى أوكرانيا ولا زالت معالمهم موجودة حتى اليوم"، مشددا على "أهمية وتعزيز العلاقات بين لبنان وأوكرانيا القائمة منذ زمن".

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