ترامب: هناك إمكانية لا محدودة للتفاوض على اتفاق تجاري مع بريطانيا

ركّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ "حكومتي تتطلّع إلى التفاوض على صفقة تجارية واسعة النطاق مع بريطانيا".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعين على أنّ "الإمكانية غير محدودة".

يُذكر أنّ في تشرين الثاني الماضي، لفت ترامب إلى أنّ "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخطأت بتوقيعها اتفاقًا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلًا".