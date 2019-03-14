ركّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ "حكومتي تتطلّع إلى التفاوض على صفقة تجارية واسعة النطاق مع بريطانيا".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعين على أنّ "الإمكانية غير محدودة".
يُذكر أنّ في تشرين الثاني الماضي، لفت ترامب إلى أنّ "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخطأت بتوقيعها اتفاقًا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: هناك إمكانية لا محدودة للتفاوض على اتفاق تجاري مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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