نيابة ماليزيا رفضت الإفراج عن فيتنامية متهمة بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية

رفضت نيابة ماليزيا، إسقاط تهمة القتل والإفراج عن الفيتنامية دوان ثي هوونغ، المتّهمة باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ نام. وقرّرت المضي قدمًا في محاكمتها، بعد أيام من إطلاق سراح متهمة إندونيسية في هذه القضية.
وكان وزير خارجية فيتنام، فام بنه مينه، قد دعا نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، خلال اتصال هاتفي بينهما، إلى "إطلاق سراح المواطنة هوونغ".
ويوم الإثنين، كانت قد أُسقطت بصورة غير متوقّعة تهمة القتل عن إندونيسية اتُهمت معها في القضية، ما دفع فيتنام للمطالبة بالإفراج كذلك عن هوونغ، وقدّم محاميها طلبًا لإطلاق سراحها.
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