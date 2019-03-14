الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح "حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية"، مشيراً إلى "سعي العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة"، لافتاً إلى أن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً".

ولفت إلى أن "بغداد تتطلع بن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة"، مبينا أن "العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية".