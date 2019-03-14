أكد الرئيس العراقي برهم صالح "حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية"، مشيراً إلى "سعي العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة"، لافتاً إلى أن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً".
ولفت إلى أن "بغداد تتطلع بن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة"، مبينا أن "العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.