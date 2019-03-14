"رويترز": تونس حظرت مرور طائرات "بوينغ 737 ماكس" عبر مجالها الجوي

أعلنت وزارة النقل التونسية، أنّه "تقرّر تحجير عبور المجال الجوي التونسي بالنسبة للطائرات من طراز "B737 -900 Max" و"B737-800 Max"، وهبوطها بالمطارات التونسية المفتوحة للجَوَلان الجوي العمومي؛ ولذك كإجراء وقائي".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ اتخاذ هذا القرار، إثر الحوادث المؤسفة الّتي جرت مؤخّرًا على طائرات من طراز "B737 Max"، لافتةً إلى "أنّها في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتّخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع".

كما بيّنت أنّ "الأسطول الوطني المستغل من قبل شركات الطيران التونسية، لا يتضمّن هذا النوع من الطراز".