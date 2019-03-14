قاسمي: رغبة أميركية في الحفاظ على وضع متوتر في غرب آسيا

اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن "التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها بالعراق يعكس رغبة أميركية في الحفاظ على وضع متوتر في غرب آسيا"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الأميركيين يكذبون ويدعون زيفا للحفاظ على الوضع في غرب آسيا في بيئة متوترة وفي أزمات معقدة وغير قابلة للحل".

وأوضح قاسمي ان "طهران وبغداد تعتزمان استمرار العلاقات بين البلدين في أصعب الظروف، وهي علاقة قائمة على الاحترام والثقة والمصالح المشتركة".