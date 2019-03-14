الكرملين: واشنطن ماضية قدما في تقويض معاهدة الصواريخ

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "خطط واشنطن لاختبار صواريخ تحظرها معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، امتدادا طبيعيا لمواقف الولايات المتحدة في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى "اننا أظهرنا للجميع أن الولايات المتحدة دون سواها، تسببت بانهيار المعاهدة بارتكابها جملة من الانتهاكات"، مضيفاً: "هي التي نشرت منظومات صاروخية تخل بالبنود الأساسية للمعاهدة".

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