سانا: وحدات الجيش السوري دمرت أوكارا ومقرات لمسلحي "النصرة" بريف إدلب الجنوبي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة، ردّت بضربات مكثّفة على خروقات المجموعات المسلّحة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، واستهدفت مقرّات وأوكار عدّة لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي".

وبيّنت أنّ "ضربات الجيش أدّت إلى تدمير مقرّات وآليات عدّة والقضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين".

وذكّرت بأنّ "وحدات من الجيش قضت أمس على العديد من المسلحين الّذين حاولوا التسلّل من محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة".