النشرة: إصابة فلسطيني خلال إشكال بمخيم عين الحلوة ويُسمع إطلاق نار متقطع

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"إصابة الناشط الفلسطيني "يوسف. ع" خلال إشكال وقع في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة"، مبيّنًا أنّه "تُسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار، وسط حالة من التوتر المحدود في المنطقة".

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