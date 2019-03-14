أبو فاعور اتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد مفتش في الضمان مشكو من ابتزازه الصناعيين

وجه وزير الصناعة وائل أبو فاعور كتابا إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي ضد المفتش في الضمان عماد ع. بسبب ورود شكاوى عليه تتعلق بابتزاز الصناعيين ومطالبته إياهم بمبالغ مالية مقابل انجاز معاملاتهم. وتمنى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المشكو منه في حال ثبوت الاتهامات عليه.
كما وجه كتابا الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي يطلب فيه اتخاذ الاجراءات العقابية اللازم في حق الموظف المذكور.
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