خامنئي: تعبئة طاقاتنا وقدراتنا كفيلة بإلحاق الهزيمة بأميركا

دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي خامنئي إلى "التعبئة القصوى لجميع الإمكانيات والطاقات والقوى لإلحاق الهزيمة بأميركا ومخططاتها"، مشيراً إلى أن "الاميركيين شنوا الحد الأقصى للهجمات ضد إيران ولكن لو بادرنا إلى تعبئة الحد الأقصى لإمكانياتنا وطاقاتنا فإننا سنلحق الهزيمة بأميركا".

ودعا إلى "ضرورة إيجاد حوار وفهم عميق عام حول كيفية مواجهة البلاد للتحديات التي تتعرض لها"، مشيراً إلى أن "العدو الأساسي لإيران هو أميركا والكيان الصهيوني أما الغرب والأوروبيون فهم يعادون إيران تماشياً مع هذين الطرفين".