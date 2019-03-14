"نقل تجربة فيروس سي".. تفاصيل لقاء "زايد" ورئيس منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسيس، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية في الدول الأفريقية، وذلك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تناول اللقاء تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج فيروس"سي" والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الأفريقية، في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن المنظمة ستدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الأفريقية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الأطقم الطبية، حيث ستقدم مصر الدعم للدول الأفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصري لفيروس "سي".

وأضاف مجاهد أن اللقاء تناول أيضاً وضع خطة لمساهمة مصر في علاج "الملاريا" بعدد من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن المنظمة ستتعاون مع مصر من خلال تحديد احتياجات الدول الأفريقية من خلال مكاتبها المنتشرة بهذه الدول، موضحاً أن الوزيرة أكدت حرص مصر على تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية في الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، بالمبادرات الرئاسية الجارية في مصر للنهوض بالمنظومة الصحية، مؤكدًا دعم "المنظمة" لمصر في توجهها نحو القارة الأفريقية، لخدمة المرضى هناك.