"خنقتها ونفضتها زي السجادة".. "دعاء" قتلت طفلتها ورمتها في "الزبالة" لتتزوج من شاب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

"خنقتها وخبطها في الأرض ونفضتها زي السجادة، ولما ماتت رمتها على طريق فارسكور" بتلك الكلمات اعترفت "دعاء. ا"، 19 سنة، من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، أمام النيابة العامة، بقتل رضيعتها بعد 3 أشهر من وضعها بعد أن أنجبتها من علاقة غير شرعية مع أحد السائقين وتهربه من الزواج منها.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط مركز شرطة المنزلة بالعثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة وسط القمامة بطريق فارسكور.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة العقيد سيد خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد أحمد خضير، رئيس المباحث، وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "دعاء.ا.ع"، 19 سنة، وتقيم بمينة المنزلة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة والتي مثلت الجريمة وكيفية التخلص من طفلتها الرضيعة التي لا يزيد عمرها عن 3 شهور بعد أن حملت بها سفاحا.

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وقالت المتهة إن علاقة غير شرعية جمعتها مع أحد الشباب يعمل سائقًا ووعدها بالزواج، إلا أنها حملت سفاحا منه، وعقب معرفته بالحمل بدأ يتهرب منها ثم هجرها ورفض الزواج منها، وعاشت في تلك الفترة على أمل أن يعود إليها.

وأضافت أنها وضعت طفلتها وحتى تنجو من الفضيحة اتفقت مع أمها وأبيها، أن يدعيا أمام الجيران أن الطفلة شقيقتها، وليست ابنتها حتى يتسترا عليها، ووسط سوء معاملة الأب والأم لها، تقدم أحد الشباب لخطبتها للزواج منها، فقررت التخلص من فضيحتها وقتل الطفلة التي تنغص عليها حياتها "عشت أيام سوداء بسببها فقررت التخلص منها عشان أتجوز من الشاب اللي تقدم لي"- بحسب اعترافات التهمة.

وأكدت "دعاء" أمام النيابة العامة، "أنها دخلت لغرفتها وأمسكت بالطفلة وخنقتها، وللتأكد من وفاتها طرحتها أرضًا، وبعدها نفضتها كما تنفض السجادة، ولفتها في قماش، وتوجهت بها على طريق فارسكور، وألقتها في منقطة مهجورة".

وأمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يجدد لها في الموعد القانوني، ووجهت لها تهمة القتل العمد، وقررت دفن الجثة واستعجال تقرير الطبيب الشرعي حول الواقعة.