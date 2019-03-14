رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية قريباً لتوقيع اتفاقات "مهمة"

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اجتماعه مع وزير التجارة والاستثمارالسعودى اليوم الخميس، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية قريباً.
كما أشار عبد المهدى فى بيانه اليوم، أنه يسعى إلى تعميق و توسيع العلاقات الثنائية مغالسعودية، وأن تأول المباحثات بين البلدين إلى توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته إلى المملكة.
يذكر أن عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
والجدير بالذكر أن الملك سلمان شدد على دعم العراق، والحفاظ على أمنه واستقراره، كما أعرب عن دعمه للخطوات التى تقوم بها الحكوكة العراقية، خاصة خطوة إعمار العراق.
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