رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية قريباً لتوقيع اتفاقات "مهمة"

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اجتماعه مع وزير التجارة والاستثمارالسعودى اليوم الخميس، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية قريباً.

كما أشار عبد المهدى فى بيانه اليوم، أنه يسعى إلى تعميق و توسيع العلاقات الثنائية مغ

السعودية، وأن تأول المباحثات بين البلدين إلى توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته إلى المملكة.

Advertisements

يذكر أن عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد

العزيز 20 فبراير الماضى، وكان الهدف من الاتصال هو تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وذلك لخدمة مصالح الشعبين.

والجدير بالذكر أن الملك سلمان شدد على دعم العراق، والحفاظ على أمنه واستقراره، كما أعرب عن دعمه للخطوات التى تقوم بها الحكوكة العراقية، خاصة خطوة إعمار العراق.