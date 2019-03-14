جيراسيموف: الإرهاب الدولي ونشاط واشنطن الصاروخي تحدٍّ لروسيا وحلفائها

اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف واشنطن بتقويض الاتفاقات الصاروخية، معتبرا أن الإرهاب الدولي وانسحاب واشنطن من المعاهدات، يمثلان تحديا لأمن الرابطة المستقلة.
وأضاف غيراسيموف خلال جلسة رؤساء هيئات الأركان في بلدان رابطة الدول المستقلة: "تدل أحداث الفترة الأخيرة، على أنالولايات المتحدة باشرت معتمدة على الناتو في تفكيك الاتفاقات الصاروخية النووية. بؤر التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي لا تظهر في مختلف بقاع الأرض بمعزل عن محرض خارجي".
وشدد على أن الإرهاب الدولي المدعوم من
وقال: "في ظل هذه الظروف، أصبحت التحديات التي تواجه سيادة بلدان رابطة الدول المستقلة وأمنها حقيقية قائمة، وصارت أكثر تنوعا".
رابطة الدول المستقلة، تأسست بعد زوال الاتحاد السوفيتي، وتضم حاليا 10 بلدان، وهي كافة الجمهوريات السوفيتية السابقة باستثناء دول البلطيق الثلاث وجورجيا، وأوكرانيا.
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