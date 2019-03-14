اغتيال أحد زعماء المافيا الكبار في نيويورك

اغتيل فرانشيسكو كالي زعيم عائلة جامبينو إحدى أكبر وأقوى 5 عائلات مؤثرة تسيطر على الجريمة المنظمة في نيويورك.
وذكرت وكالة رويترز، أن الحادث وقع مساء الأربعاء وأن الرجل اغتيل أمام منزله في منطقةStaten island في مدينة نيويورك.
وأشارت الشرطة المحلية إلى أن كالي البالغ 53 عاما، أصيب بست رصاصات على الأقل، قبل أن يدهس القاتل جثته بالسيارة.
وتؤكد الأنباء، أن زوجة كالي وأطفاله كانوا في البيت، لحظة تعرضه للاغتيال.
كالي الذي كان يجتنب الظهور في الأماكن العامة، من أصول إيطالية، وتسلم زعامة العائلة الإجرامية في 2015 خلفا لدومنيكو تشيفالو.
وفي 2008، تم اعتقاله بتهمة الابتزاز والبلطجة، لكنه خرج من السجن بعد 16 شهرا.
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