ماليزيا ترفض الإفراج عن المتهمة الثانية بقتل أخ كيم غير الشقيق

رفضت ماليزيا إسقاط اتهامات منسوبة للفيتنامية دوان ثي هونج، المتهمة الثانية بالتورط في مقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.

وجاء الرفض الماليزي بعد أن طالبت فيتنام أمس على لسان وزير خارجيتها فام بنه مينه ماليزيا بإطلاق سراح دوان وإسقاط التهم المنسوبة إليها.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية، إن الوزير مينه تحدث بالهاتف مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله،

وطلب منه ضمان اتخاذ قرار عادل بحق المواطنة الفيتنامية دوان ثي هونج وإطلاق سراحها.

وفي وقت سابق، أسقطت محكمة ماليزية تهما كانت موجهة للمواطنة الإندونيسية سيتي عايشة المتهمة الثانية بنفس القضية، وتم الإفراج عنها وغادرت إلى وطنها.

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وتم اعتقال عايشة وهيونج، بعد مهاجمتهما في 13 فبراير 2017 رجلا آسيوي الملامح

في مطار كوالالمبور، ورشتا على وجهه سائلا تبيّن لاحقا أنه يحتوي على غاز VX المشل للأعصاب.

وتوفي الرجل الذي تبيّن أنه كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وكان يحمل جواز سفر باسم مستعار.

وأكدت المتهمتان أنهما كانتا تشاركان في تصوير فيديو فكاهي، لكن التحقيق كشف أن الاستخبارات الكورية الشمالية استخدمتهما لاغتيال أخ الزعيم الكوري الشمالي المقيم في ماكاو.

سلطات بيونغ يانغ من جهتها، رفضت هذه التهمة ونفت أي علاقة لها باغتيال كيم جونج نام.