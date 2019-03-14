استسلام العشرات من "داعش" لقوات سوريا الديموقراطية

قال شاهد من رويترز إن عشرات الأشخاص بينهم مقاتلون من تنظيم "داعش" الإرهابي، ونساء وأطفال استسلموا إلى قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الخميس، في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأجلت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مراراً هجومها النهائي للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل استئناف الهجوم يوم الأحد.

وذكر الشاهد أن بعض من غادروا اليوم كانوا يحملون حقائب ويسيرون على طريق مترب.

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