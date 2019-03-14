مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

نفذ مستوطنون، اليوم الخميس، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى من باب المغربة تغادره بعد جولة استفزازية من باب السلسلة ثم تعاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه من باب المغاربة لتسجيل رقم قياسي بعدد المُقتحمين.

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