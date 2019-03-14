سفير اليمن لدى الأردن يدعو لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 02:44 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 02:44 مساءً - مشاركة

انتقد السفير اليمني لدى الأردن، علي أحمد العمراني، جماعة “أنصار الله”، معربا عن استغرابه من عدم تصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال العمراني، في تصريح، اليوم الأربعاء: “استغرب كيف لا تصنف الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين كإرهابيين بينما صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية”.

وصنف السفير اليمني الحوثيين في خانة تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، واصفا إياهم بـ”الحركة الإرهابية والأصولية، والمدعومة من إيران”.

Advertisements

وأوضح أن “الشعب اليمني والحكومة الشرعية لا يرغبان في الحرب، لكنها فرضت علينا”، متهما إيران بدعم العديد من القنوات اليمنية التابعة للحوثيين.

وفي نفس السياق طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الإعلام الدولي والعالمي بتسليط الضوء على الأزمة اليمنية والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمنيون من قبل الحوثيين.

كما طالب المجتمع الدولي بتشكيل لجان مسؤولة للتحقيق في الانتهاكات بحق اليمنيين، مضيفا “نستهجن الصمت الدولي تجاه الأزمة اليمنية”.