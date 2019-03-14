روحاني في مرقدي الحسين وأبو الفضل العباس في كربلاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 02:44 مساءً - مشاركة نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية فيديو، يوثق زيارة الرئيس حسن روحاني لمرقدي الإمام الحسين وأبو الفضل العباس في كربلاء. وقام روحاني بزيارته الرسمية الأولى إلى العراق منذ توليه الرئاسة عام 2013، لتعزيز العلاقات البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، خاصة وأن إيران باتت تعترف بتأثير العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. المصدر RTONLINE

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