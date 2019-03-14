كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان: على واشنطن أن تقلق بشأن العلاقات بين السلفادور والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزير خارجية تايوان، إن واشنطن يجب أن تشعر بالقلق لأسباب استراتيجية من أن تايوان تفقد حلفائها الدبلوماسيين في أمريكا اللاتينية لمنافسة الصين.

وحولت دول أمريكا اللاتينية العلاقات من تايوان، - حليفة الولايات المتحدة - إلى الصين، المنافس الاستراتيجي الأمريكي الكبير، مما أثار مخاوف في واشنطن بشأن الغزو الصيني في الفناء الخلفي لأمريكا.

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وافترض وزير خارجية تايوان جوزيف وو، اليوم الخميس، أن واشنطن قد تستخدم نفوذها لمساعدة تايوان على التمسك بحلفائها في أمريكا اللاتينية.

جاءت تصريحات "وو"، بعد يوم من تصريح الرئيس السلفادور المنتخب، بأنه لم يقرر ما إذا كان سيستمر في العلاقات مع الصين متهمًا بكين بأنها لا تحترم بلاده.

وغيرت السلفادور العلاقات من تايوان إلى الصين في أغسطس، في ضربة لدبلوماسية أمريكا اللاتينية للجزيرة.