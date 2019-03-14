كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطانى يصوت على استفتاء أخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيصوت أعضاء البرلمان البريطانى، اليوم الخميس، على منح الجمهور استفتاءً جديداً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن اختار النائب "جون بيركو" تعديلاً قد يؤدي إلى تصويت القول النهائي.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس العموم تصويتًا رسميًا على مسألة عقد استفتاء آخر.

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وسيتم التصويت على التعديل، الذي قدمته سارة ولاستون من المجموعة المستقلة، الليلة خلال نقاش حول ما إذا كان سيطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويطاب التشريع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالسعي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأغراض التشريع لإجراء تصويت عام قد يعطي موافقته إما على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشروط اتفاق يوافق عليها البرلمان، أو يبقى في التكتل.