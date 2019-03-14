كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض ينشر فيديو عبور مهاجرين لحدود أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أزمة الهجرة غير الشرعية تمثل نقطة خلاف كبير، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسيه الديمقراطيين الذين يتبنون فكرا داعما للمهاجرين غير الشرعيين.

وتسببت تلك الأزمة في خلاف بين ترامب والكونغرس، الذي يرفض خطة ترامب بتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة عبور مئات المهاجرين، لحدود أمريكا الجنوبية مع المكسيك.

وقال البيت الأبيض إن الفيديو يظهر لحظة عبور 247 مهاجرا غير شرعي، للحدود الأمريكية في ولاية نيو ميكسيكو، في 16 يناير الماضي.

Advertisements

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر لمدة 35 يوما.

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي، في نوفمبر الماضي، فإنهم تمكنوا من تعطيل البند الخاص بمقترح ترامب بشأن تمويل الجدار.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، حيث كشف مقترح جديد لترامب بشأن ميزانية العام الماضي، أنه يخطط للحصول على تمويل لبناء الجدار يتجاوز 8 مليارات دولار.