كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يرسل 1,5 مليار للاجئين السوريين فى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إنّ الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحويل منحة بقيمة 1.5 مليار يورو للسوريين في تركيا.

وقالت موجيريني :"أود أن أؤكد أننا سنحول 1.5 مليار يورو من المنحة الثانية البالغة 3 مليارات يورو للسوريين في تركيا".

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وأكدت موجيرينى، خلال حفل افتتاح مؤتمر حول سوريا نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، أن الحل في سوريا ليس عسكريًا ، لكنه سياسي.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، تستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.