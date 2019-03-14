كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إدارتي تريد التفاوض على صفقة تجارية واسعة مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنّ إدارته تتطلع إلى التفاوض على صفقة تجارية واسعة النطاق مع المملكة المتحدة.

وأضاف ترامب، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنّ الإمكانية غيرمحدودة لإجراء ذلك.

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وتتفاوض بريطانيا لإنهاء صفقة مغادرة الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس، رغم اجتماع البرلمان البريطانى للتصويت مساء اليوم، حول تأجيل عملية الخروج "البريكست".