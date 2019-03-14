كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يؤكد مواصلة روسيا دعم فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرياس في فيينا، أن موسكو تواصل دعم كاراكاس.

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المفاوضات تجري على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا.

وأشار أرياس، في بداية الاجتماع، إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الفنزويلي، ديلي رودريغيز، إلى روسيا، " كانت ناجحة للغاية".

وأضاف أرياس: "لقد تقدمنا ​​في العديد من القضايا التي نعمل معها معًا. شكرًا لدعمكم".

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وأشار لافروف بدوره إلى أن موسكو "تدعم حقوق فنزويلا كمشارك مساو في المجتمع الدولي موقفنا غير قابل للتغيير".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.