كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيروس" يحاصر سفينة حربية أمريكية لمدة شهرين فى البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم وضع حجر سفينة حربية أمريكية في الحجر الصحي فى البحر لمدة شهرين بسبب تفشي الفيروس.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أنه كان من بين 703 بحارًا ومشاة البحرية على متن السفينة الحربية الأمريكية فورت ماكهنري، تم تشخيص إصابة 25 منهم بالتهاب الغدة النكفية، وهو التهاب فيروسي مماثل للنكاف، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

وتعمل السفينة حاليًا في الخليج العربى في الشرق الأوسط، وتفشى الفيروس في ديسمبر وتم الإبلاغ عن أحدث حالة في 9 مارس.

وتم وضع المرضى في الحجر الصحي وعلاجهم في المنشأة الطبية للسفينة بعد انتشار التهاب الغدة النخامية في جميع أنحاء السفينة، كما تم تطهير المساحات العامة ومناطق المعيشة.

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وقال الأسطول الخامس لشبكة "سى ان ان" :"لا تشكل أي من الحالات تهديدًا للحياة، وقد نجحت جميعها بالفعل أو من المتوقع أن تتعافى تمامًا".

ولم يضطر أي من أفراد الطاقم إلى مغادرة السفينة بعد انتشار الفيروس.

كما ذكر الأسطول الخامس، أن جميع الأفراد العسكريين على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس فورت ماكهنري تلقوا لقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

والتهاب الغدة النكفية هو التهاب في الغدد النكفية، يقع بين الأذن والفك، والتي يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم.