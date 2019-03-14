بعد تلميح العثماني لتزوير انتخابات 2021.. وهبي: ما هي الإجراءات التي قمت بها للتبليغ عن جريمة التزوير التي علم أنها ستقع؟!

بعد تصريحات لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمة له في ندوة الحوار الداخلي المجالي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، لمح فيها إلى إمكانية تدخل الدولة لتزوير الانتخابات المقبلة لصالح بعض الأحزاب المنافسة، وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، مساءلة جديدة للعثماني.

وقال وهبي، في سؤال برلماني وجهه للعثماني، اليوم الخميس: “تداولت بعض التقارير الإعلامية تلميحكم إلى وجود إرادة لدى جهات ما لتزوير الانتخابات القادمة، وبالنظر لموقعكم الدستوري فإن مثل هذه التصريحات تسيئ لصورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية داخليا وخارجيا”.

وساءل وهبي العثماني حول مدى صحية ما نسب إليه من تصريحات حول تزوير الانتخابات بالقول: “نسائلكم عن مدى صحة هذه التصريحات؟ وعن الجهات والمؤسسات التي تقصدون عزمها القيام بهذا السلوك المرفوض قانونيا وديمقراطيا”.

وطالب وهبي رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير التي اتخذها لتمر الانتخابات القادمة في ظروف أكثر ديمقراطية وشفافية، بالإضافة للإجراءات القانونية والقضائية التي قام بها للتبليغ عن جريمة التزوير التي علم أنها ستقع خلال الانتخابات المقبلة.

وجاءت تصريحات العثماني، الذي كان يتحدث خلال ندوة الحوار الداخلي المجالي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت الماضي، ردا على توقعات قيادات “الأحرار” بالفوز بالانتخابات المقبلةن حيث قال “لا شك في أن هناك من سيتبجح، وسيجمع الناس بالمال والإغراءات، وسيتكئ على الإدارة لكي ينجح في بعض الاستحقاقات الانتخابية”؛ واستدرك: “لكن هذا لا يقوم به حزب سياسي قوي فاعل مناضل مفيد للبلاد والعباد، حنا بغينا نفعوا بلادنا”.