عشرات المقاتلين من “داعش” يستسلمون في الباغوز مع نساء وأطفال

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

استسلم عشرات المقاتلين من “داعش”، اليوم، في الباغوز، برفقة نساء وأطفال، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل 15 من متشددي داعش في الباغوز، بعدما حاولوا مهاجمة القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.