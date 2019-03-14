مجلس العموم البريطاني يصوت الليلة على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، على إمكانية إرجاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما رفضوا أمس الخروج من التكتل من دون اتفاق.

وكانت الحكومة قدمت مقترحا بإرجاء الخروج، المقرر في 29 من مارس (آذار) الجاري، إلى 30 يونيو (حزيران)، إذا ما وافق النواب على الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل الأربعاء القادم.

ورفض النواب الاتفاق بأغلبية كبيرة في تصويتين سابقين، إلا أن ماي حذرت من أنه في حال عدم الموافقة عليه، فإنه ستكون هناك حاجة لإرجاء الخروج لفترة أطول، ما يعني أنه سيتعين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو (آيار) المقبل.

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وقالت رئيسة الوزراء: "لا أعتقد أن هذه ستكون النتيجة المرجوة (...) إلا أن على المجلس تحمل تبعات القرارات التي يتخذها".

وكانت رئيسة الوزراء مُنيت بهزيمة مريرة أخرى الليلة الماضية عندما دعم المشرعون تعديلاً عابراً للأحزاب لمقترح حكومي، رافضين بذلك الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق في أي وقت.

وكان المقترح الحكومي الأصلي يستبعد الخروج من الاتحاد من دون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس (آذار)، إلا أنه كان يترك الاحتمال مفتوحاً.