رئيس وزراء الجزائر: الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع القادم

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جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) قال رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي اليوم (الخميس) إن حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الأسبوع القادم وستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي. قال رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي اليوم (الخميس) إن حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الأسبوع القادم وستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي. وقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لفترة ولاية خامسة بعد احتجاجات حاشدة، وعين بدوي رئيسا للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.



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