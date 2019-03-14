شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على يطالب الحكومة بإعادة الدقي والعجوزة إلى رونقهما القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عبد الرحيم، على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، من الحكومة الإسراع فى تطوير وتحديث البنية التحتية داخل منطقتي الدقى والعحوزة، واعادة رصف وتشجير تلك المناطق ليعودا إلى رونقهما الذي اعتاده الأهالي دائما.

وقال عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والصحة والتعليم والإسكان والتضامن، إن هناك مشكلات متعددة داخل الدقى والعجوزة، وفى مقدمتها مشكلات القمامة والصرف الصحى ومياه الشرب ونقص الخدمات الصحية ووجود مشكلات داخل المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع كثافة الطلاب فى بعض المدارس، إضافة إلى وجود الحفر والإشغالات داخل الشوارع والميادين وكذلك فوضى السرفيس والميكروباص.

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وقال الدكتور عبد الرحيم على إن منطقتي الدقى والعجوزة كانتا من أرقى وأفضل المناطق داخل محافظة الجيزة إلا أن غالبية الشوارع بالمنطقتين تحتاج إلى التدخل السريع والعاجل من الأجهزة التنفيذية لإعادتها إلى سابق عهدها فى مجالات النظافة والجمال والهدوء.

وأعرب الدكتور عبد الرحيم على عن أسفه الشديد لانتشار القمامة والقازورات بسبب سوء الصرف الصحى فى بعض المناطق داخل دائرة الدقى والعجوزة، مما يؤدى إلى انتشار الزواحف والأوبئة والروائح الكريهة وسوء شديد فى المنظر العام، وعدم قدرة المواطنين على السير داخل بعض شوارع المنطقة، كما طالب علي رجال الأعمال من سكان المنطقتين خاصة الشركات الكبرى، والمستشفيات الكبرى بالمساهمة في خطة الحكومة لإنقاذ المنطقتين.