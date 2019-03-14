شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستقبل وطن":دعوة الرئيس للمشاركة بقمة الـ20 باليابان شهادة ثقة فى اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر 30 يونيو أصبحت رقما حقيقيا فى المعادلة السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدا أن حضور مصر المحافل الدولية أصبح يعطيها الكثير من الثقل والمصداقية لدى المجتمعات.

وأكد رشاد، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن حجم التبادلات والشراكات على مختلف الأصعدة التى جمعت مصر بحلفائها الاستراتيجيين من ناحية، وتوسيع رقعة هؤلاء الحلفاء والمعسكرات من ناحية أخرى جعل من مصر وجهة حقيقية ومصدر ثقة للجميع سعيا منهم فى زيادة التعاون والتقارب وفتح آفاق رحبة.

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وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن مصر أبهرت العالم بمشروعها الوطنى الشامل، وأن دعوة شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، للرئيس السيسى، للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين، يعكس قوة مصر وثقلها الإقليمى والدولى وحجم ما تتمتع به مصر من سوق واعدة، وإيمان المجتمعات الدولية برؤى مصر وخططها التنمية للمشاركة الفعالة للوصول لاقتصاد عالمى يحقق التوازن للجميع.

وتابع: " دعوة الرئيس لهذه القمة أكبر فرصة عظيمة لعرض فرص مصر الاستثمارية ومشروعها الاقتصادى المتفرد الذى وصلت مؤشراته التنموية للعالمية، حيث إنه يسير بخطى ثابتة رغم كثرة التحديات المحيطة به، لذا سيكون لها مردود ايجابى على هذا القطاع الحيوى، ويعزز الخطط التنموية للدولة، وحجم الشراكات والمشروعات الاستثمارية".